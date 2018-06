Brüssel (dpa) - Zum Schutz gegen die Ebola-Epidemie will die EU die Ausreisekontrollen in betroffenen Ländern Westafrikas überprüfen. Dabei will sie mit der Weltgesundheitsorganisation zusammenarbeiten, hieß es in Brüssel. Dort hatten 21 Gesundheitsminister und andere hochrangige Vertreter der EU-Staaten über den Schutz der Bevölkerung vor Ebola beraten. Sie vereinbarten auch, sich bei Einreisekontrollen möglichst abzusprechen. In Europa gibt es Kontrollen derzeit in Großbritannien, Frankreich will sie ab Samstag durchführen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.