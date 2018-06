London (AFP) Mehr als 100 kolumbianische Bauern verklagen den Ölgiganten BP auf Millionen-Entschädigung. Sie warfen dem Konzern zu Prozessbeginn in London am Mittwoch vor, beim Bau einer Öl-Pipeline in den 90er Jahren die von ihnen bewirtschafteten Ländereien schwer beeinträchtigt zu haben. Die 109 Bauern fordern insgesamt 18 Millionen Pfund (22,6 Millionen Euro) Entschädigung. Die Klage richtet sich gegen die britische Firma Equion Energia, die früher BP Exploration hieß.

