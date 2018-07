Rom (AFP) Die italienische Regierung hat sich am Mittwochabend auf den Haushaltsplan für das kommende Jahr geeinigt und dabei Steuersenkungen im Umfang von 18 Milliarden Euro vereinbart. Die Erleichterungen beträfen Unternehmen und Privathaushalte und seien die "umfangreichsten in der Geschichte Italiens", sagte Regierungschef Matteo Renzi bei einer Pressekonferenz. Demnach enthält der Haushaltsplan auch Ausgabenkürzungen in Höhe von 15 Milliarden Euro sowie zusätzliche Kreditaufnahmen im Umfang von elf Milliarden Euro.

