Moskau (dpa) - Im Ukraine-Konflikt hat Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow den Westen zu einem Ende der Sanktionspolitik gegen Russland auffordert. Niemand dürfe sich auf einen neuen Kalten Krieg einlassen, mahnte der ehemalige Sowjetpräsident in der Zeitung "Rossijskaja Gaseta". Er hoffe auf Schritte zur Entspannung beim Asien-Europa-Gipfel in Mailand heute und morgen. Dort will Kremlchef Wladimir Putin Kanzlerin Angela Merkel treffen und auch mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko verhandeln.

