Pristina (AFP) Im Zuge einer Geheimdienstoperation ist ein Junge aus dem Kosovo nach fünf Monaten aus den Händen der Dschihadisten in Syrien befreit und zurück in seine Heimat gebracht worden. Der acht Jahre alte Erion Zena traf Medienberichten zufolge am späten Mittwochabend auf dem Flughafen der Kosovo-Hauptstadt Pristina ein. Dort wurde er von seiner Mutter und der Kosovo-Präsidentin Atifete Jahjaga in Empfang genommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.