Maputo (AFP) Nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Mosambik hat die wichtigste Oppositionspartei Renamo erste Auszählungsergebnisse zurückgewiesen. "Wir werden die Ergebnisse dieser Wahlen nicht anerkennen", sagte Parteisprecher Antonio Muchanga am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Zugleich reklamierte er den Sieg nach dem Urnengang vom Vortag in dem südostafrikanischen Land für seine Partei.

