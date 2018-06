Mursitpinar (AFP) Ein Kurdenvertreter hat einen Teilrückzug der Dschihadisten vom Islamischen Staat (IS) aus der nordsyrischen Stadt Kobane bestätigt. Die US-geführte internationale Koalition habe den IS "in den vergangenen Tagen effektiver bekämpft", sagte Idriss Nassen am Donnerstag per Telefon aus der belagerten Stadt der Nachrichtenagentur AFP. Die Extremisten kontrollierten inzwischen nur noch "weniger als 20 Prozent" der Kurdenstadt direkt an der türkischen Grenze.

