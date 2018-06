Mursitpinar (AFP) Die Kämpfe um die nordsyrische Kurdenmetropole Kobane dauern nunmehr seit einem Monat an - trotz jüngster Erfolge der Verteidiger ist ihr Schicksal aber völlig offen. Pentagon-Sprecher John Kirby erklärte, durch die Luftangriffe der US-geführten Allianz seien "einige hundert Kämpfer" der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) getötet worden. Aber Kobane könne "zweifellos noch immer fallen". Die Kurden forderten am Donnerstag dringend mehr militärische Unterstützung.

