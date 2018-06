Luxemburg (SID) - Annika Beck und Mona Barthel stehen nach souveränen Auftritten im Halbfinale des WTA-Turniers in Luxemburg. Die 20-jährige Bonnerin Beck setzte sich am Donnerstag in 63 Minuten mit 6:2, 6:2 gegen Patricia Mayr-Achleitner aus Österreich durch. In der Vorschlussrunde des mit 250.000 Dollar dotierten Hallenturniers trifft sie nun auf Denisa Allertova (Tschechien) oder Varvara Lepchenko (USA). Für Beck bleibt Luxemburg ein gutes Pflaster. Im Vorjahr hatte sie dort ihr bislang einziges Finale auf der Tour erreicht.

Die 24 Jahre alte Mona Barthel aus Neumünster hatte beim 6:3, 6:0 keine Probleme mit der Niederländerin Kiki Bertens. Im Halbfinale wartet nun die Siegerin des Spiels Johanna Larsson (Schweden) gegen Barbora Zahlavova-Strycova (Tschechien).