Suruc (AFP) Die Türkei will nach Angaben eines kurdisch-türkischen Abgeordneten etwa 150 Mitglieder der größten syrischen Kurdenpartei ausweisen. Wie der Abgeordnete Ibrahim Ayhan von der prokurdischen Partei HDP der Nachrichtenagentur AFP sagte, protestieren die syrischen Kurden gegen ihre geplante Abschiebung in die umkämpfte nordsyrische Kurdenstadt Kobane an der Grenze zur Türkei. Sie gehören demnach zu einer Gruppe von 270 Menschen, die der Partei der Demokratischen Union (PYD) oder ihrer Miliz, den Volksverteidigungseinheiten (YPG), angehören.

