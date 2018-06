New York (AFP) Die UN-Vollversammlung hat Angola, Malaysia, Venezuela und Neuseeland als neue nicht-ständige Mitglieder in den Sicherheitsrat gewählt. Alle vier Länder erhielten am Donnerstag im ersten Wahlgang die nötige Zweidrittel-Mehrheit. Um den verbleibenden fünften Sitz konkurrieren in einer zweiten Wahlrunde die Türkei und Spanien.

