San Francisco (AFP) Der US-Technologiekonzern Apple bringt eine neue Generation seines iPad-Tablets auf den Markt. Die am Donnerstag im kalifornischen Cupertino vorgestellten Geräte sind wie die neuen iPhones mit einem Fingerabdrucksensor und dem mobilen Bezahlsystem Apple Pay ausgestattet. Marketingchef Phil Schiller pries das iPad Air 2 als das "dünnste Tablet der Welt" an. "Es ist so dünn, dass man zwei davon übereinander legen kann und das immer noch dünner ist als das allererste iPad", sagte er.

