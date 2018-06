Washington (AFP) Der Internetkonzern Google hat sein Arsenal an mobilen Geräten erweitert und am Mittwoch ein neues Smartphone und ein neues Tablet seiner Nexus-Reihe sowie eine neue Version seines Android-Betriebssystems namens "Lollipop" vorgestellt. Außerdem präsentierte der US-Konzern einen Media Player für das Streamen von Musik, Filmen und Videospielen, der an den Fernseher angeschlossen werden kann.

