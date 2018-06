Wien (AFP) Der berufsbedingt weltreisende US-Außenminister John Kerry ist auf ein zuverlässiges Flugzeug angewiesen - doch am Donnerstag in Wien ließ ihn seine Maschine der US-Luftwaffe zum wiederholten Mal im Stich. Wegen unbekannter Probleme an der Boeing 757 mussten der US-Chefdiplomat und seine mehr als 40-köpfige Entourage für ihren Rückweg in die USA auf einen kommerziellen Linienflug ausweichen. Die US-Reisegruppe aus Diplomaten und Journalisten erfuhr die schlechte Neuigkeit erst, nachdem sie bereits vor Sonnenaufgang ihr Hotel in Richtung Flughafen verlassen hatte.

