Washington (AFP) Nach der Ebola-Infektion einer zweiten Pflegekraft in Texas hat US-Präsident Barack Obama ein gezieltes Vorgehen gegen das tödliche Virus in den USA versprochen. Die USA würden "noch energischer" auf die Gefahr reagieren, sagte Obama am Mittwoch nach einem Krisentreffen im Weißen Haus. Zugleich rief er die US-Bevölkerung zur Ruhe auf. Das Risiko, dass sich Ebola in den USA ausbreite, sei gering, sagte Obama.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.