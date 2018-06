Los Angeles (AFP) Der US-Schauspieler Neil Patrick Harris wird die Oscarverleihung im kommenden Jahr moderieren. Er fühle sich geehrt, die Gala präsentieren zu dürfen, wird der 41-jährige in einer Erklärung der Filmakademie in Los Angeles zitiert. In die Fußstapfen von Showgrößen wie Johnny Carson, Billy Crystal oder Ellen DeGeneres zu treten, sei die Erfüllung eines Traumes, sagte der unter anderem durch die US-Serie "How I Met Your Mother" bekannt gewordene Schauspieler.

