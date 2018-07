Washington (AFP) Zwei US-Astronauten haben am Mittwoch bei einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation (ISS) mehrere Reparaturarbeiten erledigt. Die Raumfahrer Reid Wiseman und Barry "Butch" Wilmore kehrten am Mittwoch planmäßig nach etwa sechseinhalb Stunden zurück zur ISS, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Während ihrer Mission im All ersetzten sie unter anderem den Spannungsregler eines Solarmoduls und eine defekte Kamera. Wilmore unternahm zum ersten Mal einen Weltraumspaziergang.

