Washington (AFP) Der Direktor der US-Seuchenkontrollbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Thomas Frieden, hat eine entschiedene Bekämpfung des Ebola-Virus in Westafrika gefordert. "Um die Vereinigten Staaten zu schützen, müssen wir es am Ursprungsort stoppen", sagte Frieden am Donnerstag bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus. Sollte sich der Erreger weiter ausbreiten, "könnte er für lange Zeit eine Bedrohung für unser Gesundheitssystem werden".

