Washington (AFP) Nach der Misshandlung eines Demonstranten durch Polizisten in Hongkong haben die USA eine gründliche Untersuchung des Vorfalls gefordert. Es seien nun "rasche, transparente und umfassende" Ermittlungen nötig, sagte US-Außenamtssprecherin Jen Psaki am Mittwoch in Washington. Sie mahnte die Regierung in Hongkong erneut zur Zurückhaltung. Die Demonstranten seien aufgerufen, weiterhin friedlich zu protestieren, sagte Psaki.

