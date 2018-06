Weißenfels (SID) - Der Mitteldeutsche BC befindet sich in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter in der Erfolgsspur. Das Team von Trainer Silvano Poropat feierte am 5. Spieltag in eigener Halle in Weißenfels durch ein glückliches 80:79 (29:43) gegen Phoenix Hagen bereits seinen vierten Sieg nacheinander.

Der MBC kletterte in der Tabelle mit 8:2 Punkten auf den vierten Platz. Hagen, das lange geführt hatte, steckt dagegen nach der vierten Pleite in Serie mit 2:8 Zählern vorerst in der Abstiegszone fest.

Die US-Amerikaner Patrick Richard (20 Punkte) und Frantz Massenat (18) waren die besten Werfer beim Sieger. Shooting Guard Richard sorgte eine Sekunde vor Schluss mit zwei verwandelten Freiwürfen für die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Bei den Gästen kamen Keith Ramsay auf 25 und Larry Gordon auf 20 Zähler.