Hongkong (AFP) Mitglieder der Demokratiebewegung in Hongkong haben am Freitagabend die Wiederbesetzung eines am Morgen von der Polizei geräumten Protestlagers versucht. Polizisten drängten tausende Aktivisten mit Pfefferspray und Schlagstöcken zurück, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Das Vorgehen der Polizei könnte die jüngste Annäherung zwischen Demonstranten und der von China gestützten Stadtverwaltung gefährden.

