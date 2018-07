Mailand (AFP) Die Gespräche zur Ukraine-Krise am Rande des Mailänder Asien-Europa-Gipfels sind am Freitag ohne wirklichen Durchbruch zu Ende gegangen. Allerdings bestätigte der russische Präsident Wladimir Putin am Abend die Beteiligung seines Landes an einer Überwachung des Konfliktgebiets in der Ostukraine mit Drohnen. Beim Gasstreit zwischen Moskau und Kiew gab es Fortschritte, doch mehrere Frage blieben offen.

