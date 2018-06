Berlin (AFP) Berlins Finanzsenator Ulrich Nußbaum (parteilos) will nach dem Rückzug des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD) am 11. Dezember nicht dem neuen Senat angehören. Er kündigte am Freitag in Berlin vor Journalisten seinen Rückzug aus der Berliner Landesregierung an, wie ein Sprecher mitteilte. "Er nannte persönliche Gründe für diesen Schritt", sagte der Sprecher. Nußbaum war seit 2009 Senator für Finanzen in Berlin und stand besonders für eine Konsolidierung des Berliner Haushalts.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.