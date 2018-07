Berlin (AFP) Die Drohnen-Mission der Bundeswehr in der Ostukraine für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) könnte einem Zeitungsbericht zufolge an technischen Problemen scheitern. Wie die "Bild"-Zeitung in ihrer Freitagsausgabe unter Berufung auf Bundeswehrkreise berichtet, sind die unbemannten Drohnen vom Typ "Luna" nur bis minus 19 Grad einsetzbar. Im ukrainischen Winter herrschten in Flughöhen der Drohnen, zwischen 3000 und 5000 Metern, aber deutlich geringere Temperaturen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.