Berlin (AFP) Vertreter von Bund und Ländern kommen am Donnerstag zu einem Spitzengespräch zur Flüchtlingspolitik zusammen. Das bestätigte Vizeregierungssprecherin Christiane Wirtz am Freitag in Berlin. An dem Treffen unter Leitung von Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) sollten die Chefs der Staatskanzleien der Länder teilnehmen. Thema soll auch die Forderung der Länder nach mehr finanzieller Unterstützung durch den Bund sein.

