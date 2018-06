Berlin (AFP) Um Dschihadisten die Ausreise in Kampfländer zu erschweren, soll Verdächtigen künftig auch der Personalausweis entzogen werden können. Darauf hätten sich Bund und Länder auf ihrer Sonderkonferenz am Freitag in Berlin verständigt, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) nach der Sitzung. Die Betroffenen bekämen ein vorläufiges Ersatzpapier ausgestellt, um sich weiterhin ausweisen zu können. Dieses Dokument berechtige aber nicht zur Ausreise. De Maizière sprach von einem "grundrechteschonenden und effektiven Mittel".

