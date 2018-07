Berlin (AFP) Der Russland-Koordinator der Bundesregierung, Gernot Erler, hat den geplanten Drohnen-Einsatz der Bundeswehr an der russisch-ukrainischen Grenze grundsätzlich in Frage gestellt. "Ich habe große Zweifel, ob es zu einem Drohneneinsatz kommt", sagte Erler am Freitag im Deutschlandfunk. Bei der Mission im Auftrag der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gebe es nicht nur technische, sondern auch erhebliche politische und rechtliche Hindernisse. "Diese Probleme sind auf keinen Fall in irgendeiner Weise im Augenblick überwindbar", sagte Erler weiter.

