München (AFP) Angesichts der angespannten Lage bei der Aufnahme von Flüchtlingen dient in München auch der VIP-Bereich des Olympiastadions vorübergehend als Unterkunft. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag seien die ersten 40 Menschen dort untergebracht worden, sagte ein Sprecher der Regierung von Oberbayern. Insgesamt gebe es Platz für 180 Flüchtlinge in dem Bereich.

