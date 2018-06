Hamm (AFP) Eine Praktikantin ist in zweiter Instanz mit dem Versuch gescheitert, vor Gericht Arbeitslohn für ein achtmonatiges Praktikum in einem Supermarkt zu erstreiten. Das Landesarbeitsgericht Hamm wies die Klage der jungen Frau am Freitag zurück und kippte damit ein anderslautendes Urteil das Arbeitsgerichts Bochum. Die Bochumer Richter hatten der Praktikantin im März noch gut 17.000 Euro zugesprochen. (Az. 1 Sa 664/14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.