Berlin (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat zugesichert, dass der Rentenbeitrag zum Jahreswechsel sinken soll. In der ZDF-Sendung "maybrit illner" sprach Kauder am Donnerstagabend von einer Absenkung um 0,2 oder 0,3 Prozentpunkte. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hatte vor einigen Tagen zwar ebenfalls eine Beitragssenkung in Aussicht gestellt, dies aber auch mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung noch offen gelassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.