Potsdam (AFP) Die Bundesländer fordern vom Bund deutlich mehr Engagement bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Länder und Kommunen müssten derzeit die Hauptlast der steigenden Zahl Asylsuchender tragen, sagte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Freitag nach Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Potsdam. Der Bund stehe bei dieser nationalen Aufgabe nicht nur in der Mitverantwortung, sondern müsse "den Großteil übernehmen", forderte Woidke.

