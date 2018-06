Dresden (AFP) Martin Dulig ist erneut zum SPD-Chef in Sachsen gewählt worden. Auf einem Landesparteitag in Dresden wurde der 40-Jährige am Freitagabend mit knapp 83 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Zuvor hatte Dulig in seiner Rede die bevorstehende Regierungsbeteiligung der SPD als "Riesenchance" bezeichnet. "Man traut uns wieder etwas zu in Sachsen", sagte Dulig vor den Delegierten. Die Menschen erwarteten von der SPD, dass sie "frischen Wind" in den Freistaat bringe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.