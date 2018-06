Mailand (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in den Gesprächen mit Russlands Präsident Wladimir Putin über eine Lösung des Konflikts in der Ukraine bislang "keinerlei Durchbruch". Zwar gebe es ein Bekenntnis Putins zu dem Anfang September vereinbarten Friedensplan für die Ostukraine, sagte Merkel am Freitag in Mailand. "Wenn es um die Umsetzung der einzelnen Punkte geht, haben wir weiterhin große Divergenzen", schränkte die Kanzlerin aber ein. "Hier kann ich keinerlei Durchbruch bislang erkennen."

