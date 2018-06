Berlin (AFP) Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will Anfang November ein Gesetz zur sogenannten Tarifeinheit vorlegen. Das Bundesjustiz- und das Innenministerium prüften derzeit verfassungsrechtliche Fragen, sagte Nahles am Freitag im RBB-Inforadio. Bei dem Gesetz geht es um den Grundsatz, dass in einem Betrieb nicht mehrere Tarifverträge gelten sollen. Für Konfliktfälle wie bei der Deutschen Bahn werde die Bundesregierung "im Sinne einer Befriedung" einen Lösungsvorschlag machen.

