Berlin (AFP) Kurz vor der geplanten Verabschiedung der Pflegereform der großen Koalition hat die Opposition das Vorhaben kritisiert. Auf Ablehnung bei Linken und Grünen stieß in der Abschlussdebatte im Bundestag am Freitag insbesondere der geplante Vorsorgefonds, in dem ab 2015 Mittel 20 Jahre lang angespart werden sollen. Diese sollen ab 2035 ausgeschüttet werden, wenn die geburtenstarken Jahrgänge ins Pflegealter kommen. Linken-Chefin Katja Kipping kritisierte, dass der Fonds über die Finanzmärkte finanziert werden soll: "Mit dem Geld der Beitragszahler darf nicht gespielt werden, das ist finanzpolitisches Harakiri."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.