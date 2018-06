Bielefeld (AFP) Der größte deutsche Fleischkonzern Tönnies will den US-Lebensmittelmarkt erobern. Tönnies sei "richtig stolz" darauf, in der vergangenen Woche die Zulassung für den US-Markt erhalten zu haben, sagte Konzernchef Clemens Tönnies dem "Westfalen-Blatt" (Freitagsausgabe). Tönnies werde Schweinefleisch in die USA exportieren und habe dort gute Marktchancen. "In den USA brauchen sie Fleisch für Barbecue, vor allem Rippchen." Es gebe bei diesen Artikeln eine Unterversorgung. "Davon haben wir große Mengen und die werden wir dorthin exportieren."

