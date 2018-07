Zamboanga (AFP) Nach einem halben Jahr in der Gewalt philippinischer Extremisten sind zwei Deutsche am Freitag freigekommen. Der etwa 70 Jahre alte Mann und seine rund zwanzig Jahre jüngere Partnerin seien nach ihrer Freilassung auf der Insel Jolo in ein Militärkrankenhaus gebracht worden, teilte Armeechef Gregorio Catapang der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Entführer gaben an, ihre millionenschwere Lösegeldforderung sei erfüllt worden.

