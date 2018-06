Mailand (AFP) Zwischen der Ukraine und Russland gibt es auch nach einem Treffen der Staatschefs beider Länder offene Fragen im Gasstreit. "Ich kann sagen, dass wir einen gewissen Fortschritt gemacht haben, aber einige Details müssen noch diskutiert werden", sagte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko am Freitagabend in Mailand nach einem Gespräch mit seinem russischen Gegenpart Wladimir Putin. Er hoffe, dass eine Lösung vor einem Treffen der Energieminister der beiden Länder gefunden werde, das am Dienstag unter EU-Vermittlung in Brüssel stattfindet.

