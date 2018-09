Paris (AFP) Eine europäische Trägerrakete vom Typ Ariane 5 hat erfolgreich zwei Kommunikationssatelliten ins All gebracht. Die Rakete sei am Donnerstag um 23.43 Uhr MESZ vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana gestartet, teilte das Unternehmen Arianespace mit. Es handelte sich um den 220. Start einer Ariane-Rakete und den 76. Start einer Ariane 5.

