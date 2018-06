Paris (AFP) Tannenbaum oder Sexspielzeug? Eine auf dem eleganten Pariser Vendôme-Platz aufgestellte grüne Skulptur des US-Künstlers Paul McCarthy hat in der französischen Hauptstadt für gehörigen Wirbel gesorgt. Auf sozialen Netzwerken wurde am Freitag aufgeregt über die 24 Meter hohe, aufblasbare Skulptur "Tree" diskutiert - denn die sieht nicht nur aus wie ein riesiger Tannenbaum, sondern auch wie ein sogenannter butt-plug, also ein Analdildo. Der für provokante Kunstwerke bekannte McCarthy wurde sogar von einem Passanten geohrfeigt, als er der Errichtung der Skulptur beiwohnte, wie die Tageszeitung "Le Monde" berichtete.

