Berlin (dpa) - Fußball-Fans müssen an diesem Wochenende wegen des angekündigten Streiks der Lokführer mit erheblichen Problemen auf der Anreise zu den Bundesliga-Partien rechnen. Die Bahn hat alle Fußball-Sonderzüge gestrichen. Die Vereine geben über ihre Fan-Abteilungen Empfehlungen und Informationen zu alternativen Anreisemöglichkeiten. Die GDL will den Zugverkehr in Deutschland am Wochenende komplett lahmlegen. Im Fern-, Regional- sowie S-Bahnverkehr sollen die Züge ab 2.00 Uhr am frühen Samstagmorgen stillstehen.

