Köln (SID) - Der ehemalige Welt- und Europameister Berti Vogts ist als Fußball-Nationaltrainer von Aserbaidschan vorzeitig zurückgetreten. Das bestätigte der frühere Bundestrainer am Freitag dem Sport-Informations-Dienst (SID). Der 67-Jährige, der noch bis zum Ende der Qualifikation für die EM 2016 in Aserbaidschan unter Vertrag stand, zog die Konsequenzen aus der 0:6-Niederlage seiner Mannschaft in Kroatien am vergangenen Montag.

Vogts, der als Bundestrainer 1996 mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister geworden war, hatte 2008 seinen Dienst in Vorderasien angetreten. Zuvor hatte der frühere Bundesligacoach von Bayer Leverkusen bereits Kuwait, Schottland und Nigeria trainiert.