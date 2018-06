Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Oktober 2014:

42. Kalenderwoche

290. Tag des Jahres

Noch 75 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Anselm, Ignatius

HISTORISCHE DATEN

2013 - Der japanische Autoriese Toyota ruft weltweit fast 900 000 Autos wegen möglicher Sicherheitsprobleme mit Airbags und Servolenkung in die Werkstätten zurück.

2012 - Die US-Polizei verhaftet einen jungen Mann aus Bangladesch, der mit einer gut 450 Kilogramm schweren Bombe in einem Kleinlaster das Gebäude der Notenbank Fed in Manhattan in die Luft jagen wollte.

2009 - Mazedonien und das Kosovo legen ihren Grenzstreit bei. Die Parlamente beider Länder ratifizieren in Sondersitzungen einen entsprechenden Staatsvertrag.

1989 - Der umstrittene Roman "Die satanischen Verse" von Salman Rushdie wird in einer deutschen Übersetzung ausgeliefert, die in dem von einem Verleger-Konsortium eigens gegründeten "Artikel 19 Verlag" herauskommt.

1974 - Das Möbelhaus Ikea eröffnet in Eching bei München seine erste deutsche Filiale.

1958 - Die Verfilmung von Ernest Hemingways Kurzroman "Der alte Mann und das Meer" mit Spencer Tracy in der Hauptrolle startet in den deutschen Kinos.

1945 - Der nördliche Teil Ostpreußens mit Königsberg wird formell in die Sowjetunion eingegliedert.

1912 - Die im Balkanbund vereinten Länder Griechenland, Bulgarien, Serbien und Montenegro beginnen den Ersten Balkankrieg gegen das Osmanische Reich.

1810 - In München wird das erste Oktoberfest gefeiert: Anlässlich der Hochzeit des bayerischen Kronprinzen Ludwig gibt es ein Pferderennen auf der Theresienwiese.

AUCH DAS NOCH

1984 - dpa meldet: Das Lügen am Telefon hat der bisher arbeitslose Erick Cappelli aus Lyon als einträglichen Beruf entdeckt. In Kleinanzeigen bietet er seine Dienste allen an, die um eine Ausrede verlegen sind.

GEBURTSTAGE

1972 - Eminem (42), amerikanischer Rapstar ("Lose Yourself")

1968 - Ziggy Marley (46), jamaikanischer Reggaemusiker ("Power to Move Ya")

1934 - Christian Bruhn (80), deutscher Schlagerkomponist ("Marmor, Stein und Eisen bricht")

1915 - Arthur Miller, amerikanischer Schriftsteller ("Tod eines Handlungsreisenden"), gest. 2005

1813 - Georg Büchner, deutscher Schriftsteller ("Woyzeck"), gest. 1837

TODESTAGE

2012 - Wolfgang Menge, deutscher Film- und Fernsehautor ("Ein Herz und eine Seele"), geb. 1924

1849 - Frédéric Chopin, polnischer Komponist ("Revolutionsetüde"), geb. 1810