Athen (AFP) Die griechische Staatsanwaltschaft will 70 Mitgliedern der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte den Prozess machen. Staatsanwalt Isidoris Dogiakos sprach sich in einem am Donnerstag erlassenen Justizdokument unter anderem dafür aus, Parteichef Nikos Michaloliakos vor Gericht zu stellen. Insgesamt sind demnach 18 Parlamentsabgeordnete betroffen. Eine Gruppe aus drei Richtern werde nun über die Forderungen von Dogiakos beraten, eine Entscheidung solle innerhalb der kommenden zwei Monate getroffen werden, teilte die Justiz mit. Ein Prozess könnte im kommenden Jahr beginnen.

