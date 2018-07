London (AFP) Die Sonnenbrille ist sein Markenzeichen, doch U2-Sänger Bono trägt die verdunkelten Gläser nicht aus Mode-Gründen. Er leide unter einem Glaukom, auch bekannt als Grüner Star, sagte Bono in der BBC-Sendung "Graham Norton Show", die am Freitagabend ausgestrahlt werden sollte. Demnach leidet er seit rund 20 Jahren an der Krankheit, die die Augen überempfindlich für Licht macht. Deshalb trage er sogar in geschlossenen Räumen stets eine Sonnenbrille, sagte Bono.

