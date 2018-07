Moskau (AFP) Der Kreml hat Hoffnungen auf eine Lösung des Konflikts in der Ukraine gedämpft. Leider wollten einige Teilnehmer des Treffens am Freitagmorgen in Mailand "die Realität im Südosten der Ukraine nicht wahrhaben", sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow laut der Nachrichtenagentur RIA Nowosti in Mailand. Zuvor hatte er bereits mit Blick auf ein Gespräch von Präsident Wladimir Putin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstagabend gesagt, es blieben noch "ernste Differenzen" zu den Ursachen des Konflikts.

