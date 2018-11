St. Petersburg (AFP) In Russland soll im kommenden Jahr das größte Gefängnis Europas eröffnet werden. Die Haftanstalt in der zweitgrößten Stadt St. Petersburg werde bis zu 4000 Gefangene aufnehmen können, teilten die russischen Strafvollzugsbehörden am Freitag mit. "Es wird das modernste Gefängnis in Russland und das größte in Europa sein", hieß es wörtlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.