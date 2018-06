Pretoria (AFP) Oscar Pistorius soll nach Auffassung seines Verteidigers mit gemeinnütziger Arbeit für die tödlichen Schüsse auf seine Freundin Reeva Steenkamp bestraft werden. Der 27-Jährige bedaure seine Tat zutiefst, werde sein Leben lang mit dem Trauma leben müssen und habe nur noch einen Wunsch: "So viel Gutes zu tun wie möglich", sagte Anwalt Barry Roux am Freitag in seinem eineinhalbstündigen Plädoyer zum Strafmaß.

