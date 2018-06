Seoul (AFP) Bei einem Unglück während eines Freiluft-Popkonzerts in Südkorea sind 14 Menschen ums Leben gekommen und elf weitere schwer verletzt worden. Wie der südkoreanische Fernsehsender YTN am Freitag berichtete, stürzten rund 25 Fans etwa 20 Meter tief in eine Parkgarage, als ein Belüftungsgitter unter ihrem Gewicht nachgab. Sie waren demnach während des Konzerts am Abend in Seongnam City unweit von Seoul auf das Gitter geklettert, um die Bühne besser sehen zu können. Die meisten Opfer waren laut dem Sender Studenten.

