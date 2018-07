München (dpa) - Telefónica Deutschland hat den geplanten Abbau von 1600 Arbeitsplätzen bestätigt. Nach der Übernahme von E-Plus gehe es vor allem darum, Doppelfunktionen zu streichen, erklärte das Telekommunikationsunternehmen. Man strebe dabei ein Abfindungsprogramm für ausscheidende Mitarbeiter an. Der Stellenabbau betreffe sowohl Telefónica Deutschland mit Sitz in München als auch E-Plus in Düsseldorf. Einen weiteren großen Standort hat das Unternehmen in Hamburg, ale drei Standorte sollen erhalten bleiben.

